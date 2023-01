Mehrheit für Gesamtschul-Baustopp Politik versucht Millionen-Kompromiss

Bildungspolitik kann emotional sein. Das zeigte sich am vergangenen Donnerstag im Schulausschuss des Emmericher Rates. In der Aula der Gesamtschule ging es genau um diese: um Sanierung und den Neubau des Standortes am Grollscher Weg. Auf der Tagesordnung stand ein Antrag der CDU, in dem diese den sofortigen Baustopp für Teil zwei der Gesamtschule forderte. Am anderen Standort der Gesamtschule (Am Brink) sind in 2022 die Arbeiten beendet worden. Kosten: 20 Millionen Euro. Arbeiten im Außenbereich laufen noch.