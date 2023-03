In der Societät in Emmerich CDU-Empfang mit Polit-Prominenz

Diese Veranstaltung war eine besondere: Nicht nur, weil die Emmericher CDU nach langer Corona-Zwangspause wieder Gäste zu ihrem Neujahrsempfang einladen konnte. Auch die Gäste waren prominent, was unter anderem durch zwei schwere Limousinen vor der Societät und einem Polizeifahrzeug sichtbar war. NRW-Ministerin Silke Gorißen war aus Düsseldorf gekommen. Für sie eine Art Heimspiel, denn bis Juni 2022 war sie noch Landrätin in Kleve. Zudem wohnt sie in Bedburg-Hau.