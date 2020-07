Emmerich : Bussard wieder in Freiheit entlassen

Emmerich Das ist eine wirkliche kuriose Geschichte über einen verrückten Unfall. Aber zum Glück hat sich ein glückliches Ende gefunden. Und der Bussard ist wieder in die Freiheit entlassen worden.

Sie erinner sich an die verrückte Geschichte: Ein BMW-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr bei der Polizeiwache in Emmerich vor und bat die Beamten um Hilfe. Während der Fahrt, berichtete er den Polizisten, habe er einen Zusammenstoß zwischen einem großen Vogel und seinem Auto mitbekommen. „Der lebt noch“, sagte er und fragte die Beamten, was er denn nun machen solle.