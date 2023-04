Dritte Orte Das Schlösschen kriegt’s gebacken

In früheren Zeiten war der Dorfbackofen so etwas wie der Mittelpunkt in vielen kleinen Ortschaften. Hier kamen die Menschen zusammen, tauschten Neuigkeiten aus und backten gemeinsam ihr Brot. Genau so eine Idee schwebte Judith Hoymann vom TiK-Theater Emmerich vor, die jetzt vom Förderverein Schlösschen Borghees, dem Förderprogramm „Dritte Orte“ des Landes NRW und vielen privaten, aber auch größeren Spendern wie der Volksbank in die Tat umgesetzt werden konnte: Neben dem Schlösschen, vis à vis des Kräutergartens, steht nun das Prachtstück – ein aus Lehm gebauter Ofen mit Schamottsteinen, geschützt von einer bedachten Holzkonstruktion und umgeben von gemauerten Sitzbänken.