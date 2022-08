Feuerwehr im Einsatz : Neun Verletzte bei Wohnungsbrand in Emmerich

Emmerich Bei einem Wohnungsbrand in Emmerich sind neun Menschen verletzt worden. Darunter sind auch Feuerwehrmänner. Der Brand konnte gelöscht werden.

Das Feuer brach in der Nacht auf Montag in einer Erdgeschosswohnung aus, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Vier Hausbewohner und vier Feuerwehrmänner seien durch das Rauchgas leicht verletzt worden, ein Bewohner erlitt zusätzlich Brandverletzungen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht, die restlichen Verletzten in umliegende Krankenhäuser.