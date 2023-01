Der Schulausschuss tagt CDU und BGE fordern Baustopp der Gesamtschule

Am Donnerstag gibt es einen politischen Showdown in Emmerich. Es geht um die Gesamtschule. CDU und BGE wollen einen Baustopp am Grollscher Weg. Begründung: Das Projekt ist finanziell nicht mehr zu stemmen. Ort des Kräftemessens wird am 26. Januar der Schulausschuss (17 Uhr, Aula Gesamtschule Am Brink). Worum geht es?