Bei Festnahme in Emmerich Randalierer verletzt zwei Polizisten

Der 29-Jährige und sein Begleiter, ein 28-Jähriger aus Polen, flüchteten nach der Auseinandersetzung in Richtung Fährstraße. Eingesetzte Polizeibeamte trafen zwei Männer, auf die die Beschreibung der Flüchtigen passte, auf der Fährstraße an. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass für den 28-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Während der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Nachdem man ihm Handfesseln angelegt hatte, spuckte er einem 23-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht. Während des Transportes zum Streifenwagen ließ der Mann sich hängen und von den Einsatzkräften tragen. Dabei trat er aber einem 49-jährigen Polizeibeamten vor die Beine, so dass die beiden Beamten und der 28-Jährige zu Boden stürzten. Alle drei Personen verletzten sich dabei. Mit einem Rettungswagen, in dem er ebenfalls randalierte und Beleidigungen aussprach, wurde der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung in die Justizvollzugsanstalt gebracht.