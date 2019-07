Emmerich : Beteiligung zu neuem Verkehrskonzept startet

Emmerich Im Internet können sich Emmericher an einer Umfrage beteiligen, die sich vor allem auf Fuß- und Radwege bezieht.

(RP) Die Stadt Emmerich startet ab heute eine Online-Beteiligung zum Fuß- und Radverkehr in der Stadt. Alle Bürger sind bis Ende Oktober eingeladen, sich als Experten für ihre alltäglichen Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad einzubringen. Auf einer interaktiven Karte können besonders attraktive Bereiche markiert oder auf Mängel, Hindernisse oder fehlende Anschlüsse im Fuß- und Radwegenetz hingewiesen werden. Der Link zur Teilnahme und weitere Informationen finden sich auf der städtischen Homepage unter www.emmerich.de. Die Ergebnisse fließen in die Analyse für das neue Fuß- und Radwegekonzept ein. Sie helfen dabei, konkrete Maßnahmen zu entwickeln und aufzuzeigen, wie das zu Fuß gehen und das Radfahren künftig gestärkt werden können.

Emmerich hat ein Gutachterbüro mit der Erstellung eines Fuß- und Radverkehrskonzeptes beauftragt. Ziel ist es, eine nachhaltige, umweltschonende Alltagsmobilität in der Stadt kontinuierlich zu fördern. Bürger sollen zu einer klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl im Alltag motiviert werden. In dem Konzept wird eine möglichst lückenlose, flächendeckende Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur herausgearbeitet. Neben der Analyse der bestehenden Strukturen werden Ziele, Strategien und Maßnahmen entwickelt. Im Planungsprozess wird auch die Öffentlichkeit im Sommer 2019 in Form einer Online-Beteiligung sowie eines Planungsspaziergangs und einer Planungsradtour mit in die Erarbeitung einbezogen werden. Um eine repräsentative Aussage zum derzeitigen Verkehrs- und Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu erhalten, wird zudem Anfang September 2019 eine Haushaltsbefragung durchgeführt.