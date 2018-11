Senior betäubt und ausgeraubt: Beteiligte am Pudding-Raub zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt

Praest/Kleve Zwei Frauen und ein Mann sollen einen Senior in Emmerich zuerst mit Schlafmitteln im Pudding betäubt und ihn dann ausgeraubt haben. Eine 48-Jährige aus Kleve wurde deshalb nun verurteilt. Sie erhebt ihrerseits schwere Vorwürfe gegen die Justiz.

Das Urteil im Prozess um einen schweren Raub mit gefährlicher Körperverletzung ist gefallen: Am Montag verurteilten die Richter am Landgericht Kleve eine 48 Jahre alte Kleverin zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten. Die Richter um Gerhard van Gemmeren sahen es als erwiesen an, dass sie Ende September 2017 gemeinsam mit zwei weiteren Tätern einen 93 Jahre alten Senior aus Praest um 12.000 Euro in Bar, 8500 tschechische Kronen sowie seine EC-Karte, mit der später weitere 2000 Euro abgehoben wurden, bestohlen hat. Das Urteil gegen die Frau ist noch nicht rechtskräftig; ihre Verteidiger könnten noch Revision einlegen.