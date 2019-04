Lohnunternehmen Marinus Hols : Recyclinghof als zweites Standbein

Die Brüder Bastian (l.) und Marinus Hols errichten am Blackweg auf einer Fläche von 18.500 Quadratmetern einen neuen Recyclinghof. Foto: Thorsten Lindekamp

Emmerich/Hüthum Die Aufgabenbereiche des Landwirtschaftlichen Lohnunternehmens Marinus Hols sind längst über die Erntehilfe hinausgewachsen. Nun bauen die Brüder Bastian und Marinus Hols mit der Niederrhein Recycling Hols GmbH eine zweite Firma auf.

Als Landwirtschaftliches Lohnunternehmen Marinus Hols ist die Firma an der Eltener Straße 255 bekannt geworden. Doch längst ist das Aufgabenspektrum des heute vom gleichnamigen Sohn Marinus und dessen Bruder Bastian Hols geleiteten Betriebes über die Erntehilfe hinaus gewachsen. So sehr, dass am Blackweg, direkt neben dem städtischen Bauhof, derzeit ein weiterer Standort entsteht.