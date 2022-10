Fehlende Parkplätze für Apotheken-Kunden : Bahnhofsarbeiten in Emmerich schreiten voran

Emmerich Seit September wird in Emmerich der Bahnhof umgebaut. Im Januar soll er fertig sein – mit LED-Belichtung, Pflanzen und Fahrradplätzen. Welche Probleme die Arbeiten zurzeit aber für gehbehinderte Kunden der Apotheke dort auslösen und wie sie gelöst werden.

Die gesamte Maßnahme soll voraussichtlich im Januar abgeschlossen sein. Möglicherweise schon etwas früher können die Parkplätze wieder genutzt werden, die im Moment durch die Bauarbeiten wegfallen. Besonders betroffen davon ist die Apotheke am Bahnhof. „Unsere Kunden sind da schon spürbar verunsichert. Vor allem für die, die gehbehindert sind, ist der Parkplatz neben dem Bahnhof schon zu weit entfernt“, sagt Tim Bill, Orthopädietechniker der Apotheke. Eine Alternative gibt es aber: Kunden stehen vier feste und zwei weitere Stellplätze am hinteren Eingang des Gebäudes bei Elektrotechnik „Holzleitner“ zur Verfügung. Darauf weisen jetzt auch Schilder hin, die die Stadt an der Bahnhofstraße hat aufstellen lassen.

Nach wie vor bietet die Apotheke auch einen kostenlosen Hol- und Bringservice von Rezepten, Medikamenten inklusive Versicherungskarte an und gewährt für die Zeit, in der die Parkplätze am Bahnhofsvorplatz nicht verfügbar sind, einen Rabatt: „Auf frei verkäufliche Artikel geben wir fünf Prozent“, so Tim Bill.