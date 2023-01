Unfall in Emmerich Fahrer stand bei Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Dienstag, 17. Januar, gegen 22 Uhr, erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kleve Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf dem Nollenburger Weg in Emmerich. Als die Streifenwagenbesatzung am Einsatzort eintraf, fanden sie einen schwarzen BMW im Vorgarten eines Hauses vor. Bei der durchgeführten Verkehrsunfallaufnahme wurde auch der 32-jährige Fahrzeugführer kontrolliert, der angab, vor Fahrtbeginn Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Der anschließend freiwillig durchgeführte Atemalkohol- sowie ein Drogenvortest fielen positiv aus. Den Mann, dem auf der Polizeiwache durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, erwartet nun ein Strafverfahren. Bei dem Unfall wurde die Front des Fahrzeugs sowie eine Mauer, ein Zaun, die Hausfassade und ein Kellerfenster beschädigt. Rückfragen bitte an die Kreispolizeibehörde Kleve unter 02821 504 1111.