Polizeieinsatz in Emmerich Automaten-Sprengalarm an der Volksbank

Erhöhte Alarmbereitschaft herrschte am frühen Samstagmorgen bei Polizei und Sicherheitsdiensten. Die Anlage bei der Volksbank in Emmerich am Raiffeisenplatz hatte Alarm ausgelöst. Mit einer besonderen Vorrichtung ist dort das Foyer mit den Geldautomaten gegen Automatensprenger gesichert. Wird versucht, die Eingangstür aufzubrechen, wird ein spezieller Mechanismus ausgelöst, der Rauch in den Raum leitet. Die Täter können dann die Hand nicht mehr vor den Augen sehen, das Hantieren mit Sprengstoff oder Gas wird dann zur lebensgefährlichen Angelegenheit.