Besuche am Muttertag : Wiedersehen im Seniorenheim

Emmerich Sehr emotional waren die Begegnungen im Seniorenheim St. Augustinus, als an Muttertag wieder die ersten Besuche möglich waren. Manche hatten sich seit mehr als acht Wochen nicht gesehen. Es flossen einige Freudentränen.

Am Sonntag in der Senioreneinrichtung St. Augustinus: Fröhliche Gesichter, innige Umarmungen und Freudentränen – endlich durften die Angehörigen ihre Eltern und Großeltern wieder besuchen. „Manche haben sich seit über acht Wochen nicht mehr gesehen“, sagt Dirk Nellessen, Haus- und Pflegedienstleiter.

Von jetzt auf gleich mussten wegen der Corona-Pandemie alle Pflege- und Seniorenheime Mitte März für Besucher geschlossen werden. In der Holding pro homine, zu der auch das St. Augustinus gehört, gibt es neun Senioreneinrichtungen. Es wurde eine Hygienekommission gebildet, die ein Konzept für alle Einrichtungen aufstellte. Ihr gehören Josef Reining, stellvertretender Geschäftsführer von pro homine, Willi Rohde, Leiter der Einrichtung Willikensoord in Emmerich, Ulla Gubela, Leiterin des Nikolaus-Stiftes in Wesel, die Hygiene-Fachkraft Angelika Schulz und Juliane Plate vom Qualitätsmanagement an. Die Kommission stellte unter anderem Verfahrensregeln für alle Mitarbeiter und Besuchsregelungen auf. Ärzte und Therapeuten durften unter Einhaltung der Hygieneregelungen weiterhin zu den Bewohnern gehen.