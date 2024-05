Nach 19 Verhandlungstagen Urteil im Emmericher Vergewaltigungsprozess

Ende August 2023 begann der Prozess gegen einen 24-jährigen Rumänen vor der dritten großen Strafkammer des Klever Landgerichtes (wir berichteten mehrfach). Laut Anklage soll der Mann am 5. Februar 2023 eine junge Frau in Emmerich in einem Keller eingesperrt, ihr dort ein Messer an den Hals gehalten und sie vergewaltigt haben.