Emmericher vor Gericht Am Dienstag beginnt der Prozess nach dramatischem Brückenunfall

Am 25. Juni fuhr der Emmericher mit seinem Mercedes in Begleitung eines weiteren Mannes auf die Rheinbrücke. Die Brücke war an diesem Sonntag für den Autoverkehr gesperrt. Bauarbeiter waren damit beschäftigt, Teile der Riesen-Baustelle abzubauen. Um 7.53 Uhr fuhr der Emmericher trotz einer deutlich sichtbaren Sperrung auf die Brücke. Im Bereich der Baustelle verluden Arbeiter zu dieser Zeit mit Hilfe eines Gabelstaplers einen Stahlträger. Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen einen hängenden Stahlträger. Der 46-jährige Bauarbeiter, der daneben stand, wurde von diesem getroffen und schwerst verletzt.