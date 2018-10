Emmerich: Aida Kalamperovic und die Caritas-Pflege

Emmerich Die Flucht vor dem Krieg, eine Krankheit. Aida Kalamperovic hat es nicht leicht. Jetzt gab es eine besondere Feier.

„Aida Kalamperovic ist eine ganz besondere und außergewöhnliche Frau“, erzählt Petra Meiners, Pflegedienstleitung der Mobilen Pflege in Emmerich. „Sie ist seit 25 Jahren unsere Patientin. In den Anfängen habe ich sie sogar noch persönlich versorgt“, erinnert sich Meiners. Die aufgrund einer schweren Erkrankung im Rollstuhl sitzende Frau ist mit ihrer Familie damals vor dem Krieg aus Jugoslawien geflohen.

Mit ihrer Mutter an der Seite haben die beiden Frauen viele, nicht nur bürokratische, Hindernisse gemeistert. „Wir übernehmen nur einen ganz kleinen Teil der Versorgung“, sagt Marita Bruckhoff, eine der Bezugspflegekräfte „die Hauptaufgaben übernimmt Aidas Mutter. Sie ist eine starke und liebevolle Unterstützung für ihre Tochter – einfach großartig.“ Mittlerweile haben sie die deutsche Staatbürgerschaft erhalten und es ist ihnen gelungen, dass Aida Kalamperovic trotz aller Unwegsamkeiten so selbstständig wie möglich leben kann. Besonders beeindruckend ist trotz aller Einschränkungen die durchweg positive Lebenseinstellung von Aida Kalamperovic. „Sie ist in all den Jahren wirklich immer freundlich und zuvorkommend gewesen. Wir haben so viel miteinander erlebt, das wollten wir einfach feiern“, erklärt Meiners, die eine Einladung in das Seniorencafé aussprach.