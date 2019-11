Umleitungen über die Niederlande : A3 bei Emmerich wird am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt

A3 bei Emmerich wird am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt

Emmerich Die A3 zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Emmerich-Elten wird von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten.

Die auf einem nahe liegenden Parkplatz gebaute Brücke „Stokkumer Straße/Rietbroek“ wird dann mit schwerem Transportgerät (für etwa 400 Tonnen) zum endgültigen Standort gefahren und an Ort und Stelle eingeschoben.

Der Pkw-Verkehr wird zwischen den beiden Anschlussstellen über gekennzeichnete Umleitung geführt. Der Lkw-Verkehr wird separat über eine Umleitungsstrecke in beiden Richtungen zwischen der niederländischen Anschlussstelle Beek und der Anschlussstelle Emmerich über die N812, N335 und N316 durch 's-Herrenberg geleitet. „Als großräumige Umfahrung der Sperrung bietet sich die linksrheinische A57 an“, schreibt der Landesbetrieb in einer Mitteilung. „An den Verzweigungspunkten werden die niederländische und Straßen.NRW-Verkehrszentrale über elektronische Hinweistafeln darauf hinweisen.“

Der Hintergrund der Sperrung: Die etwa 60 Jahre alte Brücke „Stokkumer Straße/Rietbroek“ in Emmerich über die A3 wurde heutigen Belastungen nicht mehr gerecht und wird deswegen erneuert. Durch eine innovative Bauweise gibt es eine wesentlich verkürzte Bauzeit (80 Tage). Nur zwei Vollsperrungen auf der A3 an Wochenenden anstatt der sonst üblichen drei Sperrungen sind notwendig - die erste Sperrung für den Abriss und die jetzige zweite für das Einfahren der vormontierten Brücke. So genannte „Kunststoff-Bewehrte-Erde“ statt Beton kommt zum Einsatz.