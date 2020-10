Verdächtiger festgenommen : 37-Jähriger bei Streit in Emmerich getötet

Emmerich Ein 37-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Streit in Emmerich getötet werden. Eine Spezialeinheit der Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Am Freitagabend ist ein 37 Jahre alter Mann in Emmerich bei einem Streit so schwer mit einem Messer verletzt worden, dass er an den Folgen starb. Dem Vorfall vorausgegangen war um kurz vor Mitternacht ein Streit des Mannes mit einem 32-Jährigen in einer Gaststätte an der Klosterstraße im Stadtteil Elten.