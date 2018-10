Emmerich: 26-Jähriger Intensivtäter gefasst

Emmerich Erwischt und in Haft. Ein junger Mann ohne festen Wohnsitz wird so schnell nicht wieder lange Finger machen.

Ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hat in den letzten Monaten in Kleve, Emmerich und Kalkar zahlreiche Straftaten, insbesondere Ladendiebstähle, begangen. Dazu hatte er eine sogenannte "Klautasche" benutzt. Ein Richter stellte daraufhin einen Haftbefehl gegen den Intensivtäter aus. Als der 26-Jährige bei einem erneuten Ladendiebstahl erwischt wurde, nahm ihn die Polizei fest und der Haftbefehl wurde vollstreckt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.