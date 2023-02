Zeugen werden gesucht Exhibitionist wollte 13-Jährige in Fahrzeug ziehen

Emmerich · Am vergangenen Dienstag packte ein bislang unbekannter Mann ein 13-jähriges Mädchen am Oberarm und versuchte, sie in sein Fahrzeug zu ziehen. Er selbst hatte seine Hose heruntergelassen. Sie konnte sich wehren und entkommen.

13.02.2023, 12:43 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann. Er packte eine 13-Jährige am Arm und zog sie zu sich. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Dienstag, 7. Februar, gegen 20 Uhr lief eine 13-Jährige über den Gehweg entlang der Seufzerallee in Richtung der Unterführung Van-Gülpen-Straße. Ein bislang unbekannter Mann öffnete nach Angaben des Mädchens die Fahrertür eines dort linksseitig geparkten Autos und erfasste ihren Oberarm, um sie ins Fahrzeug zu ziehen. Sie wehrte sich dagegen vehement, woraufhin der Unbekannte von ihr abließ und seine Fahrt fortsetzte. Der Fahrer saß mit heruntergelassener Hose in einem hellgrauen Kombi mit niederländischen Kennzeichen und Dachreling. Die 13-Jährige berichtete zu Hause ihren Eltern von dem Vorfall, woraufhin diese gemeinsam mit ihr auf der Polizeiwache Strafanzeige erstatteten. Der Mann wird auf 40 bis 50 Jahre alt geschätzt. Er hatte einen Dreitagebart, trug eine viereckige Brille mit schwarzem Gestell und eine Kappe. Gesprochen habe er nicht. Die bisherigen Ermittlungen zur Feststellung der Identität der Person verliefen ohne Erfolg. Die Kripo Kalkar bittet deshalb Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall, zur Person oder zum Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 02824 880 zu melden.

(RP)