Weiterhin beliebt in Emmerich: Embricana-Trödelmarkt

Emmerich 60 junge Händler kamen zum Freizeitgelände, um altes Spielzeug zu verkaufen.

Der Kindertrödelmarkt im Embricana ist ein fester Termin im Jahreskalender des Freizeitbades. Am Samstag war es wieder soweit. Unter dem Motto "Kommen - sehen - handeln - kaufen" kamen über 60 junge Händler und Händlerinnen, um ihre aussortierten Spielsachen, Stofftiere, Puppen, Kinderfahrzeuge, Bücher und Kleidung an den Mann, die Frau und das Kind zu bringen. Das Angebot war riesengroß.

Eine Stunde später kamen die ersten Käufer, um besondere Schnäppchen zu machen. Es gab alles, was Kinder ab dem Babyalter so zum Leben brauchen - vom Kindersitz zum Fahrrad, Kleidung in allen Variationen, Kinderbücher, Spiele, Lego, Barbiepuppen, pinkfarbene Reisekoffer für den Nachwuchs, aber auch Sportsachen von Reitstiefeln bis Fußballschuhen, vom Waveboard bis zum Trikot. In "Grabbelkisten" wurden "Jedes Buch für einen Euro" oder "Jedes Spielzeug für 50 Cent" angeboten. Moritz Förste hatte einen kleinen "Fuhrpark" mit: Bobbycar, Kinderrad und Kettcar. "Da ist auch von meinem Bruder und meiner Schwester was dabei", erzählte der Achtjährige, der gemeinsam mit Mama Julia verkaufte. Zuhause in der Garage habe er noch ein Mountainbike, einen Wipproller und ein Kettcar, das alles behalte er lieber.