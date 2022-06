Eltern wollen bei der Entscheidung mitreden : Schule Elten: Eltern starten Online-Petition

Die Eltener Luitgardisschule von außen. Foto:mvo Foto: Markus van Offern (mvo)

ELTEN Um zu verhindern, dass der Schulstandort aufgelöst wird, setzen sich Eltern für den Verbund ein. Wie es weitergeht entscheidet sich in naher Zukunft.

(bal) In die Diskussion um die Zukunft der Grundschule Elten haben sich nun auch Eltern eingeschaltet und eine Online-Petition gestartet. Innerhalb von nur 24 Stunden hätten weit über 500 Menschen für den Schulverbund mit Hüthum und damit für den Erhalt des Schulstandortes in Elten gestimmt, teilten die Initiatoren am Montag mit.

„Wir haben uns zusammengetan und werden laut im Sinne unserer Kinder! Wir brauchen die Sicherheit, dass unsere Kinder im Sommer gemeinsam in Elten in die Schule gehen können und nicht gegebenenfalls, wie Pusteblumen, über Emmerich verteilt werden”, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren.

Wie berichtet, gibt es an der Luitgardisschule in Elten zu wenige Anmeldungen, um die Schule auch künftig eigenständig weiterführen zu können. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat daher der Stadt Emmerich signalisiert, dass die Eltener Grundschule in einem Verbund mit einer anderen Grundschule, in diesem Fall mit der in Hüthum, zusammengeführt werden muss. Geschieht dies nicht, muss die Schule in Elten aufgelöst werden.

In der vergangenen Woche hatte der Schulausschuss mit den Stimmen der CDU und zwei von der BGE mehrheitlich knapp gegen den von der Stadtverwaltung vorgschlagenen Verbund mit Hüthum gestimmt. Der Haupt- und Finanzausschuss hingegen stimmte knapp dafür.

„Wir wollen eigentlich alle dasselbe – den Erhalt der Grundschule in Elten! Niemand stimmt gegen eine Selbstständigkeit der Schule oder gar gegen eine Partei. Sowohl die beteiligten Parteien als auch die Eltener Eltern wollen alle ein schönes und attraktives Dorf mit einer eigenen Grundschule! Daher sollten wir alle an einem Strang ziehen“, appellieren die Eltern an die Politik. Zumal die Zeit drängt. Der Rat wird endgültig am 21. Juni über die Frage entscheiden, knapp zwei Monate danach beginnt jedoch schon das nächste Schuljahr.

„Die Eigenständigkeit der Schule laut den bestehenden Vorgaben ist nicht mehr zu erhalten und steht in unseren Augen auch nicht mehr zur Diskussion“, schreiben die Eltern, die eine Sondergenehmigung zum Erhalt der Schule für unwahrscheinlich halten, da die Bezirksregierung dies bereits abgelehnt hatte. Ein Auslaufen der Luitgardisschule würde bedeuten, dass keine neuen Kinder nach dem Sommer aufgenommen würden. Beim Schulverbund mit Hüthum spreche zwar niemand von einer „ersten Wahl“, doch böte dies eine gesicherte Lösung, die als Übergangslösung das geringere Übel darstelle. Bei genügend Anmeldungen in kommenden Jahren könnte Elten eine erneute Eigenständigkeit zurück erlangen.

„Wir als Eltern brauchen jetzt Sicherheit und wollen nicht, dass auf dem Rücken unserer Kinder ein politisches Gerangel stattfindet, mit dem wahrscheinlichen Ausgang, dass die 14 Erstklässler im Sommer auf die Emmericher Schulen aufgeteilt werden und somit nicht zusammen mit ihren Freunden oder bei ihren Geschwisterkindern in die Schule kommen werden und täglich lange Wege zurücklegen müssten.

Was dies für die Kinder, die Familien und die damit einhergehenden Organisation und zusätzliche Belastung (Zeit, Geld, Jobverlust und Umwelt) bedeutet, dürfen wir uns gar nicht ausmalen.