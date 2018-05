Emmerich: Eltener Kolpinghaus ohne Pächter?

Blick in den großen Saal des Kolpinghauses: Es ist für das Vereinsleben in Elten besonders wichtig. Foto: Markus van Offern

Emmerich Das Kolpinghaus ist derzeit geschlossen. Die Gründe möchte der Trägerverein des Hauses nicht kommentieren. Jetzt anstehende Veranstaltungen der Schützen sind allerdings nicht gefährdet.

Das Eltener Kolpinghaus hat für das Vereinsleben im Silberdorf besondere Bedeutung: Es ist das einzige Haus am Ort, in dem sich auch Veranstaltungen größerer Dimensionen abhalten lassen. Eine Kneipe, ein Restaurant, ein großer Saal, zwei kleinere, eine Schießanlage und eine Kegelbahn gibt es dort, dazu reichlich Platz draußen, den man ebenfalls bewirtschaften kann. Kein Wunder also, dass den Eltener Vereinen dieses Haus lieb und teuer ist. Doch wer dieser Tage die Lokalität an der Sonderwykstraße besuchen wollte, stand vor verschlossener Türe. "Aus familiären Gründen geschlossen", heißt es auf einem Schild.