Umwelt : Elten: Regenrückhaltebecken bald fertig

Elten Im Sommer soll das Bauwerk an der Europastraße fertig gestellt werden. Keine absolute Sicherheit.

(RP) Ende des Sommers soll das Regenrückhaltebecken in Elten zur Entlastung bei Starkregenfällen fertiggestellt werden. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu starken Regenfällen und drastischen Überflutungen im Bereich der Eltener Europastraße. Politik und Verwaltung haben sich nach zahlreichen Ortsterminen mit der Zustimmung von Fortuna Elten dazu entschlossen, ein Regenrückhaltebecken zur Entlastung der Europastraße zu bauen.

Eltens CDU-Chef Werner Spiegelhoff zeigte sich jetzt zufrieden: „Wir haben uns in den letzten Jahren immer für eine ordentliche Lösung eingesetzt um die Situation in der Europasiedlung zu verbessern. Es ist gut, dass uns dies in Zusammenarbeit mit Fortuna Elten gelungen ist“.