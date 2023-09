Leichenfund in Elten Kripo wertet tausende Daten aus – war Eifersucht das Motiv?

Die Spurensuche im Fall der getöteten Frau vom Zassentrik in Elten ist jetzt kriminalistische Fleißarbeit. Die Mordkommission in Hagen wertet derzeit Tausende Verbindungen von Handys und Fahrzeugen aus. Staatsanwalt Fabian Glöckner in Siegen will wissen, wer wann mit wem telefoniert hat und welches Fahrzeug zu welcher Zeit an welchem Ort war. Die Staatsanwaltschaft grenzt den Zeitraum der Tötung ein zwischen Sonntagabend (13. August), 23 Uhr, und Montagmorgen (14. August), 7.30 Uhr.