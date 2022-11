Keine Unterstützung für Betuwe-Linie in Elten : „Grüne fühlten sich übergangen“

Herbert Kaiser (Grüne) aus Emmerich schreibt: Für die Absage der optimierten Gleisbettvariante in Elten gab es keine sachlichen Gründe. Foto: dpa/Boris Roessler

Emmerich Nach gescheiterter Millionenhilfe für Elten: Die Grünen in Düsseldorf und Berlin schweigen. Doch der Sprecher der Grünen in Emmerich schreibt, dass es für die Absage der optimierten Gleisbettvariante keine sachlichen Gründe gab.

Die Gründe für die Ablehnung der Bergretter-Millionen durch die Grünen in Berlin geben auch im weiteren Verlauf des Freitags Rätsel auf. Warum lehnen die Grünen in Berlin eine alternative Planung zu Bahn und NRW-Straßenbau ab, wenn sich politisch alle einig sind, dass die Bergretter-Variante die beste Lösung ist?

Aus Berlin oder Düsseldorf kam dazu am Freitag nichts. Hat nun Herbert Kaiser, der Sprecher der Grünen-Partei in Emmerich in einer Pressemitteilung die Erklärung gegeben?

Sie lautet: Die Grünen fühlten sich von den anderen Parteien, die die Millionen-Hilfe im Bundestag initiiert hatten, übergangen.

Herbert Kaiser ist der Sprecher der Grünen in Emmerich. Foto: Markus Balser

Schuld daran, so Kaiser, sei ein Artikel in der Rheinischen Post gewesen, in dem der Kreis Klever CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff seine Freude zum Ausdruck brachte, dass es im Jahr 2023 Geld aus Berlin für Elten geben könnte. Vorausgegangen war eine entsprechende Initiative mit den Verkehrsexperten von SDP und FDP.

Kaiser schreibt: „Ihr (RP und Rouenhoff, Anm. d. Red.) habt mit der voreiligen Erfolgsmeldung über die Initiative der SPD/FDP Gelder für die optimierte Gleisbettvariante zu beschaffen, die Fraktion der Grünen im Verkehrsausschuss des Bundestages komplett vor den Kopf gestoßen.“

In einer Videokonferenz der grünen Mitglieder des Verkehrsausschusses, an der Kaiser habe teilnehmen können, sei „ganz klar“ erklärt worden, „dass das Vorankündigen des Erfolgs eines Projektes, bevor es beschlossen wurde, ein absolutes No-Go sei und dass dieses Projekt damit gestorben sei. Und dies gelte für alle Parteien im Bundestag“.

Gab es also, wie Kaiser schreibt, keine sachlichen Gründe bei den Grünen in Berlin, die zu einer Ablehnung der Gelder für Elten geführt haben?

Nach Informationen der Rheinischen Post war das nicht ganz so. Es hat vor der entscheidenden Sitzung des Haushaltsausschusses in Berlin Bemühungen gegeben, Bedenken der Grünen auf Bundes- und Landesebene zu zerstreuen. Diese glaubten, dass das Verfahren in Elten bereits so weit fortgeschritten sei, dass eine Änderung kaum mehr möglich sei.

Doch die Bundespolitik hätte natürlich durch ihren Beschluss einen neuen Planungsauftrag an Bahn und Straßen NRW geben können. Möglicherweise auch den Auftrag zu einer gemeinsamen Planung.

Stefan Rouenhoff ist CDU-Bundestagsabgeordneter. Foto: Büro Rouenhoff

Bislang nämlich planen Bahn und Land NRW in Elten nebeneinander her. Das wiederum könnte in einer künftigen Klage ein wichtiges Element sein. Verwaltungsjuristisch ist es nämlich umstritten, ob Bahn und Land ihre Planungen für Elten tatsächlich unabhängig voneinander vorantreiben dürfen.

Ein zweiter Grund der Grünen für ihre Ablehnung soll die Sorge vor einem Präzedenzfall gewesen sein. Der Gedanke: Ein Verfahren in einem solchen späten Stadium sollte nicht mehr neu aufgerollt werden. Doch auch hier gibt es Gegenbeispiele. Das alles ist kompliziert, und auch bei den Grünen musste dem Vernehmen nach einiges erklärt werden.