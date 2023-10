Neue Crowdfunding-Aktion Gosens treibt Waldspielplatz-Projekt voran

Allerdings hat der Gegner es in sich, denn im Stadion An der alten Försterei ist der zuletzt so stark aufspielende VfB Stuttgart zu Gast. Dabei will Gosens mit Union unbedingt die Negativserie beenden - wettbewerbsübergreifend gab es zuletzt sieben Niederlagen in Folge. Und schon am Dienstag geht es in der Champions League weiter: dann stellt sich mit dem SSC Neapel der italienische Meister in Berlin vor. Auch hier steht Union unter Zugzwang. Eine Niederlage würde vermutlich schon das vorzeitige Aus in der europäischen Königsklasse bedeuten.