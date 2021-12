Grenzkontrolle in Elten : Angst vor Dieben – Mann hat 70.000 Euro in bar dabei

70.000 Euro in bar stellte die Bundespolizei am Grenzübergang in Elten sicher. Foto: Bundespolizei

Elten Als die Bundespolizei jetzt einen Mann an der Grenze in Elten stoppte, staunten die Beamten nicht schlecht. Der 60-Jährige hatte jede Menge Bargeld dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Weil ein Safe angeblich zu unsicher ist, war jetzt ein Mann mit 70.000 Euro in bar unterwegs. Das berichtet die Bundespolizei. Die hatte den 60-Jährigen aus Gelsenkirchen nach der Einreise aus den Niederlanden kurz hinter dem Grenzübergang Elten am 26. Dezember um 0.10 Uhr kontrolliert. Er saß in einem Taxi und gab an, auf dem Weg von Utrecht zurück nach Gelsenkirchen zu sein. Warum er so spät unterwegs war, sagte er nicht.

Als die Beamten nachfragten, ob er größere Summen Bargeld bei sich habe, staunten sie nicht schlecht. Der Mann teilte ihnen mit, er habe 70.000 Euro dabei und holte aus seiner rechten Jackentasche eine Plastiktüte. Die war prall gefüllt mit 70.000 Euro Bargeld, fein säuberlich gestückelt in 100-Euro-Scheinen. Sogar die Banderole war noch um die Scheine gewickelt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in der linken Jackentasche weitere 744,98 Euro in bar.

Der 60-Jährige gab an, das Geld schon länger in seiner Jacke herumzutragen. „Er sagte, er habe das Geld gespart und Angst, es in einen Safe zu legen. Daher würde er es lieber immer bei sich haben“, berichtet Bundespolizei-Sprecher Uwe Eßelborn. Der Mann habe Angst vor Dieben.

Eine Version, die für die Beamten mehr als mysteriös war. Sie schalteten den Zoll ein und stellten das Bargeld sicher. Der Zoll hat jetzt auch die weiteren Ermittlungen übernommen.