Weg am Eltenberg ist vorbereitet Startschuss für die neue Saison am Barfußpfad in Elten

Um den Barfußpfad nun pünktlich eröffnen zu können, wurde in den vergangenen Wochen viel getan. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Hände konnte der Kneipp-Verein den Pfad wieder fit machen. Es wurden einige Reparatur- und Reinigungsarbeiten getätigt, Felder mit Materialien wie Kies, Sand, Rindenmulch aufgefüllt, die Beschilderung optimiert, Rückschnitt von Sträuchern, Baumfällungen, Arm- und Tretbecken mit Wasser befüllt oder Wasserhähne montiert. Viele ehrenamtliche Kneipp-Mitglieder haben sich hier eingebracht, beispielsweise Johannes Cornelissen als Koordinator Barfußpfad und die neuen Wegewarte Ad van Roosendaal und Anneke Zonneveld. Sie werden den Weg nun regelmäßig begehen und die Becken wöchentlich reinigen, um den Nutzern ein optimales Laufvergnügen zu bereiten. Der Kneippverein will jedes Jahr ein neues Angebot am Barfußpfad installieren. In diesem Jahr wird es eine hölzerne S-Liege sein.