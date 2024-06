Geschäftsaufgabe in Rees-Haldern Schluss nach 65 Jahren

„So lange es geht“ – das war stets die Antwort, die Maria Schmänk auf die Frage gab, wie lange sie das denn noch machen wolle. Nämlich ein Geschäft zu führen, das es in Haldern schon seit Jahrzehnten gibt. Jetzt hat sich die 86-Jährige schweren Herzens dazu entschlossen, ihr Ladenlokal an der Klosterstraße Ende Juni zu schließen. Aus gutem Grund: Die Gesundheit spielt nicht mehr so richtig mit.