Empeler Eisbüdchen Sieben Eissorten nach eigener Rezeptur

Die Idee kam Martina Schürmann, als sie vor ihrem Elternhaus saß und die vielen Radfahrer beobachtete, die an einem heißen Sommertag entlang der Reeser Straße fuhren. „Eigentlich wäre hier eine Eisdiele ganz nett“, überlegte sich die gelernte Pflegefachkraft, die im Krankenhaus in Krefeld arbeitet. Auch ihrem Freund Jens Elsner, Industriemeister bei Thyssenkrupp Steel in Duisburg, gefiel die Idee, und Martina Schürmanns Eltern waren gern bereit, auf dem Vorplatz ihres Bauernhofes die nötigen Quadratmeter zur Verfügung zu stellen.