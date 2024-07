Sportverein in Emmerich hat ein Problem Wegen Bau der Betuwe - Eintracht braucht Ersatzplatz für Fußballer

Rouenhoff machte während des Austauschs deutlich, dass er den für die Platzverlegung verantwortlichen Bauträger, die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn (DB InfraGo), in der Pflicht sehe, für angemessene Entschädigungszahlungen zu sorgen, damit eine ganzjährig bespielbare Ersatzfläche auf dem Vereinsgelände geschaffen werden könne. Denn der Bau des dritten Gleises sei ursächlich dafür, dass der Spielbetrieb nicht weitergehen könne. Der Bundestagsabgeordnete brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die konstruktiven und kooperativen Gespräche in eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung münden. Hier trage die Bahn eine besondere Verantwortung, zumal die Emmericher schon allein durch die Bauarbeiten an der Schienentrasse genug belastet würden.