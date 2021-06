Einsatz am Sonntagmorgen : Feuerwehr rettet Mann aus dem Rhein bei Xanten

Niederrhein Am Sonntagmorgen ist es auf dem Rhein zwischen Xanten und Bislich zu einer brenzligen Situation gekommen. Die Feuerwehr musste einen Mann aus dem Wasser retten.

Wie gefährlich der Rhein ist, hat sich nach mehreren Vorfällen in jüngster Zeit wieder gezeigt. Auch am Sonntag wäre ein Mann fast in den Fluten ertrunken. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Zeugen in Höhe Xanten eine Person mit Schwimmweste im Rhein treibend entdeckt und die Einsatzkräfte kurz vor 10 Uhr alarmiert.