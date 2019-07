Umweltschutz : Einsatz für Emmerichs erste Handybox

Emmerich Umweltschützer Thomas Flemming sucht nach Aufstellorten für Kisten, in denen ausgediente Handys gesammlt werden. Denn in den Telefonen sind wertvolle Materialien, die recycelt werden können.

Umweltschutz ist für Thomas Flemming ein wichtiges Thema. Er ist Fördermitglied bei Greenpeace und beteiligt sich an Aktionen für die saubere Umwelt. Im Internet entdeckte er das Projekt der NABU „Alte Handys für die Havel“ und bestellte gleich drei vorgefertigte Kisten, in denen die Handy-Oldies gesammelt werden, weil daraus verschiedene Materialien recycelt werden können. „Recyceln ist für mich ein Baustein des Umweltschutzes. Gerade in Handys sind viele wertvolle Materialien und Metalle, die man nicht einfach wegwerfen sollte, sondern die wiederverwertet werden können. Werden diese verkauft, so kann man aus dem Erlös verschiedene Projekte finanzieren“, sagt Flemming.