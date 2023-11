Kurioser Einsatz in der Hetter Hubschrauber-Alarm für die Feuerwehr

Emmerich · „Hubschrauber in Hochspannungsleitung!“ So lautete die Einsatzmeldung am Donnerstag um 14:42 Uhr für die Einheiten Vrasselt und Stadt sowie den Rettungsdienst und die Polizei.

17.11.2023 , 11:21 Uhr

Nach kurzer Zeit landete der Hubschrauber am Boden. Der Mitarbeiter klärte die Situation auf, es lag kein Notfall vor. Foto: Feuerwehr Emmerich

Anrufer hatten einen Hubschrauber im Bereich der Hetter gemeldet, der augenscheinlich in einer Stromleitung festhing. „Bereits auf der Anfahrt konnte in der Luft ein Hubschrauber über dem gemeldeten Gebiet ausgemacht werden“, schreibt die Feuerwehr bei Facebook. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drehte dieser ab und flog in Richtung Rees. Nach kurzer Zeit kehrt die Maschine zurück und landete sicher am Boden. Der Mitarbeiter klärte die Situation auf, es lag kein Notfall oder ähnliches vor. Der Hubschrauber hing nie fest. Vermutlich durch das Erdungskabel, das zur Sicherung der Arbeiten aus der Luft eingesetzt wird, entstand der Eindruck, die Maschine würde festhängen. So konnten alle Kräfte zügig wieder einrücken. Ein sicher nicht alltäglicher und durchaus kurioser Einsatz war nach gut 30 Minuten für die Rettungskräfte beendet.

(RP)