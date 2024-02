Einsätze in Elten an Karneval Körperverletzung und ein verdächtiger Kamin

Am Nelkensamstag feierten die Jecken im Kreis Kleve weitestgehend friedlich und ausgelassen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Lediglich beim Kinderkarneval in Elten kam es zu einer Körperverletzung sowie einer Autofahrt unter dem Einfluss berauschender Substanzen, nach welcher dem Verkehrsteilnehmer eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterer Einsatz in Elten: Tulpensonntag um 18.19 Uhr wurde die Feuerwehr Elten zu einem Kaminbrand an der Schmidstraße gerufen Gemeldet worden war ein Kaminbrand auf der Schmidtstraße. Die Kameraden begingen die angrenzenden Wohnungen und kontrollierten diese mit der Wärmebildkamera. Gleichzeitig wurde durch die Besatzung der Drehleiter der Kamin von außen kontrolliert. Glücklicherweise konnte kein Feuer gefunden werden. Anschließend schaute sich der Schornsteinfeger die Sache an.