Handel : 2G: Bändchen-Aktion soll Einkaufen erleichtern

EMMERICH Die Bändchen, die für einen Tag gelten, sind ab sofort in diversen Geschäften in der Innenstadt erhältlich. Die Aktion dauert vorerst bis zum 31. Dezember.

(RP) Nach erfolgreich abgeschlossener Abstimmung mit der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein kann das „2G-Check Band“ nun endlich in dem Einzelhandel eingeführt werden. Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich (WFG) und die Emmericher Werbegemeinschaft (EWG) statten den Emmericher Einzelhandel und die Gastronomie mit über 6000 „2G-Check Band“ aus. Die Bändchen sind mit einem WFG- und EWG-Logo versehen und bekommen immer ein tagesaktuelles Datum.

Wie läuft das Verfahren ab? Die 2G-Kontrolle erfolgt am Eingang des Geschäfts oder der Gastronomie. Hier sollte der Kunde, die Kundin das gültige Impfzertifikat und Personalausweis parat halten, um Warteschlangen zu vermeiden. Auf eigenen Wunsch kann man dann das „2G-Check Band“ erhalten. Das „2G-Check Band“ sollte am Handgelenk getragen und darf nicht weitergegeben werden. In weiteren Geschäften und der Gastronomie in Emmerich am Rhein braucht der Kunde, die Kundin dann nur noch das Bändchen vorzuzeigen, stichprobenartig werden Kontrollen von den Händlern und Gastronomen vorgenommen.