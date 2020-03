Corona und die Folgen : „Mädel, da müssen alle durch!“

Cornelia Reijers, die mit ihren 94 Jahren der Risikogruppe angehört, leidet darunter, dass kein Besuch mehr kommt. RP-Mitarbeiterin Monika Hartjes beschreibt, wie ihre Mutter die Lage meistert.

Ihr Leben besteht nur noch aus Schlafen, Essen, Fernsehgucken – Lebensqualität sieht anders aus. So geht es jetzt vielen Senioren. „Seit ich zurückdenken kann, war die Situation noch nie so schlimm“, sagt meine Mutter. Dabei hat sie viel erlebt.

Sie wurde im Januar 1926 in Mijdrecht in den Niederlanden geboren. Mit ihren Geschwistern musste sie bereits früh in der elterlichen Gärtnerei helfen, hatte aber trotzdem das Glück, – in damaliger Zeit fast eine Ausnahme für Frauen – dass sie einen eigenen Beruf erlernen durfte: Sie wurde Schneiderin. 1952 heiratete sie Henk Reijers, Gärtner aus Gendringen. Sie beschlossen, nach Deutschland zu gehen, wo meinem Vater in Dortmund-Höchsten eine Stelle angeboten wurde. Damals nicht einfach, auch weil die deutsch-niederländische Beziehung alles andere als gut war. Es war zunächst eine schwere Zeit für meine Mutter Corry – wie sie meist genannt wird. Zumal sie kein Wort Deutsch sprach.