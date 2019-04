MILLINGEN : Pkw übersehen: Vier Verletzte bei Unfall in Millingen

MILLINGEN Am Karfreitag hat ein aus den NIederlanden kommender Autofahrer beim Abbiegen ein entgegen kommenden Fahrzeug übersehen. Eine Frau (34) wurde schwer verletzt.

Ein Unfall am Karfreitag in Millingen hat vier Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 15.40 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus den Niederlanden zusammen mit seiner 34-jährigen Beifahrerin in einem VW Golf die Anholter Straße aus Richtung Vehlingen. An der Einmündung zur Millinger Straße wollte er nach links auf die B 67 abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 39-jährigen Mann aus Rees, der mit seinem Hyundai Santa Fe Richtung Millingen unterwegs war Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich.