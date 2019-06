Emmerich : Dicker Dieb: Gibt es noch einen Einbruch?

Emmerich Der korpulente Dieb, der auf der Flucht stürzte. Die Geschichte geht noch weiter.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 5.40 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Seufzerallee über eine Nebentür in eine Garage ein. Von dort entwendeten sie zwei Kettensägen.