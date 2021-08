Zusammenhang möglich : Millingen: Einbruch in Garage und Werkhalle

Millingen Von Mittwoch auf Donnerstag hat es in Millingen zwei Einbrüche gegeben. Derzeit ist noch nicht klar, ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt.

(RP) Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr wurde eine Anwohnerin des Grenzweges in Millingen auf Geräusche an einer ehemaligen Scheune auf ihrem Grundstück aufmerksam. Als sie nach dem Ursprung der Geräusche suchte, entdeckte Sie, dass Unbekannte ein Fenster an dem nun als Garage genutzten Räumlichkeiten eingeschlagen und den Raum durchsucht hatten. Vermutlich durch ihre Nachschau hatte sie die Täter in die Flucht geschlagen.