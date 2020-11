Emmerich : Einbruch beim Zoll: Es gibt erste Hinweise

Emmerich Einbrecher beim Zoll: Das wird die Polizei besonders hellhörig. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitgeteilt haben, sind unbekannte Täter in das Gebäude des Hauptzollamtes am Parkring.

Nun liegen neue Hinweise zur Tatzeit und den mutmaßlichen Tätern vor. Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie war am Sonntagmorgen, dem 1. November 2020, gegen 6 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam worden.

Sie hat drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die Gegenstände aus dem Gebäude des Hauptzollamtes in einen hellen bzw. weißen Transporter mit Klever Kennzeichen (KLE) gebracht haben. Bei dem Auto soll es sich um ein Modell mit Schiebetür gehandelt haben. Gegen 10 Uhr soll der Pkw vom Parkring in Richtung Industriestraße unauffällig weggefahren sein.

Die Polizei bittet dringend um weitere Hinweise: Wer hat am Sonntag, 1. November, zwischen 6 und 10 Uhr am Parkring in Emmerich, verdächtige Beobachtungen gemacht?