Einbrecher in Rees : Kriminelle nehmen Kindergärten ins Visier

Einbrecher in Rees

Rees Immer wieder werden Kindergärten das Ziel von Kriminellen. Dieses Mal in Rees. Die Beute ist meist gering, doch der Schaden, den die Einbrecher anrichten, ist höher.

Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte in zwei Kindergärten in Rees ein.

Irgendwann zwischen 18:15 und 6.45 Uhr drangen sie am Melatenweg in die Kindertagesstäte ein. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten eine Musikbox.

Einbruch Nummer zwei ereigente sich zwischen 17 und 7 Uhr am Gruenewaldsweg in Rees. Dort hebelten die Täter vermutlich eine Tür auf und gelangen so ins Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie einen Laptop.