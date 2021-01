In den Niederlanden festgenommen : Polizei fasst zwei Verdächtige nach Einbruch in Heelden

Die Polizei hat nach einem Einbruch in Heelden zwei Tatverdächtige festgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

HEELDEN Schnell geklärt werden konnte ein Einbruch am Dienstag in Heelden. Aufgrund von Zeugenaussagen wurden zwei Verdächtige in den Niederlanden festgenommen.

(RP) Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizei und der Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen ist die schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach einem Einbruch zu verdanken.

Das Geschehen hatte sich am Dienstag in Heelden abgespielt: Eine Zeugin hatte gegen 13.55 Uhr bemerkt, dass sich Unbekannte im Bereich eines Wohnhauses am Millinger Weg zu schaffen machten. Sie hatten sich Zugang verschafft, indem sie die Scheibe einer Seitentür einschlugen. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räume und brachten Geld und Schmuck an sich.

Als zwei Angehörige der Zeugin sich dem betreffenden Haus näherten, flüchteten die Täter. Die Zeugen verständigten die Polizei, die die Fahndung nach den Tätern aufnahm. In die Fahndungsmaßnahmen waren neben Kräften der Kreispolizeibehörde Borken auch Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) und der niederländischen Politie eingebunden.

Die Täter hatten sich mit einem Pkw in Richtung deutsch-niederländische Grenze abgesetzt. Nicht zuletzt aufgrund der guten Beschreibung des Fluchtfahrzeugs gelang es niederländischen Polizeibeamten kurz darauf, den fraglichen Wagen zu entdecken und zu stoppen.

Die zwei mutmaßlichen Einbrecher wurden festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um 19 und 20 Jahre alte Niederländer aus dem Großraum Amsterdam. Sie kamen zunächst in den Niederlanden ins Polizeigewahrsam. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten die mutmaßliche Tatbeute sowie Werkzeug, das zum Begehen von Einbrüchen geeignet ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.