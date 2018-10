Einbruch in die Emmericher Stadtbücherei

Emmerich Am Wochenende verschafften sich Einbrecher Zugang in die Stadtbücherei. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter an der Straße Hinter dem Hirsch ein Fenster der Emmericher Stadtbücherei auf. Die Täter kletterten in das Gebäude und durchsuchten Büroräume sowie die Empfangstheke. Bislang konnten keine Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.