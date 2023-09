Emmerich Ganz gezielt - Einbrecher stehlen teuren Sattel

Denn: In der Hausratversicherung sind sie meist nur in der eigenen Wohnung, in gemeinschaftlich genutzten Räumen von Mehrfamilienhäusern sowie in Nebengebäuden am versicherten Grundstück versichert. Aber eben nicht im Stall. Hier gelte es, mit dem Anbieter im Vorfeld zu klären, wo Versicherungsschutz besteht. Denn in manchen Tarifen ließen sich auch Gegenstände im Reitstall versichern. Erstattet werde dann der Neuwert zum Zeitpunkt des Schadentags, erklärt die Universa weiter. Dazu sei es ratsam, sich die Sattelnummer zu notieren, Kaufbelege aufzubewahren und die Straftat bei der Polizei anzuzeigen. Voraussetzung bleibe aber ein Schloss vor Sattelkammer oder Spind. Der Grund: In den meisten Fällen sei auch dann nur Einbruchdiebstahl und nicht etwa ein einfacher Diebstahl versichert. Wer hingegen auf Nummer sicher gehen will, kann seinen Sattel auch nach jedem Ausflug in den Reitstall wieder mit nach Hause nehmen und dort aufbewahren.