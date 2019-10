Kuriose Fälle in Emmerich : Einbrecher mit abstehenden Ohren

Emmerich Er war zwar vermummt. Aber vielleicht lässt er sich ja anhand eines Merkmals überführen. Dieser Einbrecher hat besonders große und abstehende Ohren...

Den Fall schilderte am Mittwoch die Polizei. Sie berichtete davon dass es in Emmerich am frühen Dienstagmorgen zu zwei Einbrüchen und einem Versuch gekommen ist.

Fall eins: Gegen 03:20 Uhr versuchten Unbekannte, die Tür zu einem Imbiss an der Nierenberger Straße gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch. Sie wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Einer der beiden Männer ist ca. 1.80 Meter groß, mit einem hellen Trainingsanzug bekleidet. Zudem trägt er ein helles Kopftuch vor dem Mund und zwei Taschenlampen am Gürtel. Der Unbekannte hat zudem auffällig große, abstehende Ohren. Zu sehen ist ebenfalls, dass die Beiden mit Fahrrädern unterwegs waren.

Fall zwei: An der Wallstraße verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag gegen 04:00 Uhr durch ein Dachfenster Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zu dieser Zeit hatte eine Nachbarin Geräusche auf ihrem Dach gehört. Die Täter entwendeten eine Geldbörse sowie den Fahrzeugschlüssel eines roten Opel Corsa. Den Wagen, der vor der Haustür abgestellt war, nahmen sie gleich mit. Er trägt das Kennzeichen KLE-J1090. Das Auto ist 23 Jahre alt und ist als besonderes Merkmal mit einem LED-Sternenhimmel ausgestattet.

Fall drei: Auch in der nahegelegenen Baustraße versuchte ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen Beute zu machen, indem er in den Keller eines Wohnhauses eindrang. Dabei weckte er jedoch durch Lichteinschalten einen Anwohner, der im Souterrain schlief. Als der Zeuge nachschaute, sah er einen dunkel gekleideten Mann mit Mütze, der sofort nach draußen und in unbekannte Richtung flüchtete. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts.