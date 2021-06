Emmerich : Einbrecher in der Kirche in Vrasselt

Symbolbild. Foto: dpa/Patrick Seeger

Emmerich Ein Einbruch ist schon schlimm genug. Wenn Diebe aber in eine Kirche eindringen, ist das noch übler. So jetzt geschehen in Vrasselt.

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite in die Sakristei einer Kirche an der Straße Dreikönige eingedrungen. Das teilte die Polizei ma Dienstag mit. Sie durchwühlten sämtliche Schränke nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie einen kleinen Schranktresor.