Einbrüche in Rees Zwei Reeser Kitas Ziel von Einbrechern

Im Kreis Kleve häufen sich derzeit die Einbrüche in Kindergärten. Seit dem Wochenende sind nun auch zwei Tageseinrichtungen in Rees davon betroffen. Wie die Polizei mitteilt, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen in das Familienzentrum Sonnenschein an der Falkenstraße ein. Die Einbrecher hebelten den Angaben zufolge die Tür im Außenspielbereich auf und konnten so durch den angrenzenden Schlafraum ins Innere der Kita gelangen. Im Büro der Kindergartenleitung wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet und Schränke durchsucht. Beute machten die Einbrecher dabei wohl nicht. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.